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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 497 صنف مستلزمات طبية وأدوية مهربة في الدقهلية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:05 م
مستلزمات طبية وأدوية
مستلزمات طبية وأدوية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 497 صنف مستلزمات طبية وأدوية متنوعة مهربة ومجهولة المصدر وغير مسموح بتداولها خارج مؤسسات التأمين الصحي، وذلك في حملة للإدارة الصحية بمدينة المطرية.

وأشار محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة وعمل محاضر بجميع المخالفات، مشددا على أهمية استمرار الحملات التي تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.

من جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المضبوطات المذكورة تشمل 89 قرص مهرب ومجهولة المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، ضبط 72 ماسك طبي بدون فواتير مجهولة المصدر، 231 قسطرة و63 سرنجة أنسولين و29 كيس ليفارجل منتهى الصلاحية، 13 كيس مستحضرات تجميل مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وتم تحرير 9 محاضر.
مستلزمات طبية وأدوية
مستلزمات طبية وأدوية
مستلزمات طبية وأدوية
مستلزمات طبية وأدوية

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