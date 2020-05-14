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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«أوقاف البحر الأحمر»: صرف 90 ألف جنيه زكاة للأسر المحتاجين

الخميس 14/مايو/2020 - 04:43 م
الدكتور كمال سيف
الدكتور كمال سيف
أميرة العناني
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أوضح الدكتور كمال سيف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر أنه في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف من دور مجتمعي بارز خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، في رعاية الفقراء والمساكين والمحتاجين من خلال الإعانات والمساعدات المالية والعينية من باب البر.

وأشار "سيف" - في بيان اليوم الخميس - أنه تمت موافقة وزارة الأوقاف على صرف 90 ألف جنيه لمديرية أوقاف البحر الأحمر لصرفها زكاة فطر من باب البر لأسر المحتاجين لعدد 450 أسرة بواقع 200 جنيه لكل أسرة من الأسر المسجلة على قوائم البر من المستحقين أو من يتقدم بطلب للصرف من أموال الزكاة في حالة عدم تسجيله في قوائم البر.

وأكد "سيف" أن وزير الأوقاف اعتمد مليوني جنيه من أموال الزكاة والصدقات لصرفها وتوزيعها قبل عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من صرف 400 ألف جنيه لعدد 400 أسرة من الأسر المضارة من فيروس كورونا والتي سبق وأن خصصها وزير الأوقاف لمحافظة البحر الأحمر وتم صرفها عن طريق الدفع الاليكتروني عبر الفيزا البريدية للمستحقين وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

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