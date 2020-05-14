مصر وإسبانيا تبحثان التعاون وسبل مواجهة تداعيات كورونا

عُقدت جولة مشاورات سياسية افتراضية بين مصر وإسبانيا برئاسة السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفيرة ‪Eva Mrtinez‬ مدير عام إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي والمتوسط بوزارة الخارجية الاسبانية، وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب أوروبا ومديري الشئون ذي الصلة، وبحضور السفير‪Ramon Casars‬ سفير إسبانيا بالقاهرة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مساء الأربعاء.وأكد مساعد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع إسبانيا حكومة وشعبًا في ظل أزمة فيروس كورونا، واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس المستجد حيث تم الاتفاق على أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق لتبادل الخبرات من أجل الحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته المختلفة وخاصة الاقتصادية.‪ ‬كما تناولت المحادثات سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا على المستوى السياسي والاقتصادي خاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والنقل البحري والشحن.وأكد مساعد الوزير للشئون الأوروبية تطلع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب الإسباني والاستفادة من الخبرة الإسبانية في مجالات ترشيد استخدامات المياه والري والصوب الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي والسياحة وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.ومن جانبها، أكدت المسئولة الإسبانية حرص بلادها على تطوير وتعميق التعاون الثنائي مع مصر على كل المستويات السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية.وعلى جانب آخر، تناولت المشاورات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانب الإسباني على التعرف على الرؤية المصرية لمجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية، فضلًا عن تطورات مشروع سد النهضة.‪ ‬وأكد السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا، ثبات الموقف المصري من الأزمة في ليبيا، وعرض الدور التركي السلبي في ليبيا وما تقوم به تركيا من إمداد الميليشيات في ليبيا بالمزيد من الأسلحة ونقل الإرهابيين من سوريا مما يمثل عنصرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار وتهديد الأمن في المنطقة وتهديد مخرجات عملية برلين.‪ ‬وأكد الجانبان في هذا السياق، أهمية استمرار تطوير العلاقات بين مصر وإسبانيا بما يخدم مصالحهما، واتفق الجانبان كذلك على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سعيًا للوصول لتسوية سياسية لهذه الأزمات في أقرب وقت بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.‪ ‬كما تم خلال المباحثات تناول الترتيبات الخاصة بالاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين على إطلاق عملية برشلونة للتعاون الأورومتوسطي، وما ستتضمنه هذه الاحتفالية من فعاليات مختلفة في الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بمشاركة دول الاتحاد من أجل المتوسط ومن بينها مصر وإسبانيا.