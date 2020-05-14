إزالة 22 حالة تعدِ على الأراضى فى سوهاج

إزالة 22 حالة تعدِ على الأراضى فى سوهاج
الخميس 14/مايو/2020 - 10:50 ص
محمود عبد العال - مصطفي علم الدينطباعة
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 22 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، منها إزالات فورية في المهد، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز "المراغة، وسوهاج، وطهطا، ودار السلام"، موجهًا بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت حالتي إزالة فورية بقرية إقصاص التابعة لوحدة قروي شندويل، وتعديات على أرض زراعية، على مساحة ٢ قيراط و١٦ سهمًا، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض، والأسمنت، وتمت مصادرة 1000 بلوك أبيض بزمام قرية بناويط، قبل الشروع في البناء على أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بقرية أولاد نصير بادفا، أسفرت عن إزالة 7 حالات منها 4 قرارات إزالة بمساحة ٢٦٠ مترًا، و3 حالات إزالة فورية بمساحة ١٥٥ متًار، كما تمت مصادرة بلوك مشون بأرض زراعية بنجع عبدالله بجزيرة شندويل.
وفي مركز ومدينة طهطا تم تنفيذ إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية بناحية الشيخ زين الدين بمجلس قروى شطورة على مساحة 7 قراريط و18 سهمًا، بينما في مركز ومدينة دار السلام تم إيقاف أعمال تعد على أرض زراعية بنجع العزبة بأولاد يحيي بحري، كما تمت إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، كما تم ضبط قلاب محمل بالبلوك الأبيض وتم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت حالتي إزالة فورية بقرية إقصاص التابعة لوحدة قروي شندويل، وتعديات على أرض زراعية، على مساحة ٢ قيراط و١٦ سهمًا، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض، والأسمنت، وتمت مصادرة 1000 بلوك أبيض بزمام قرية بناويط، قبل الشروع في البناء على أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بقرية أولاد نصير بادفا، أسفرت عن إزالة 7 حالات منها 4 قرارات إزالة بمساحة ٢٦٠ مترًا، و3 حالات إزالة فورية بمساحة ١٥٥ متًار، كما تمت مصادرة بلوك مشون بأرض زراعية بنجع عبدالله بجزيرة شندويل.
وفي مركز ومدينة طهطا تم تنفيذ إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية بناحية الشيخ زين الدين بمجلس قروى شطورة على مساحة 7 قراريط و18 سهمًا، بينما في مركز ومدينة دار السلام تم إيقاف أعمال تعد على أرض زراعية بنجع العزبة بأولاد يحيي بحري، كما تمت إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، كما تم ضبط قلاب محمل بالبلوك الأبيض وتم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.