إزالة 22 حالة تعدِ على الأراضى فى سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 22 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، منها إزالات فورية في المهد، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز "المراغة، وسوهاج، وطهطا، ودار السلام"، موجهًا بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة نفذت حالتي إزالة فورية بقرية إقصاص التابعة لوحدة قروي شندويل، وتعديات على أرض زراعية، على مساحة ٢ قيراط و١٦ سهمًا، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض، والأسمنت، وتمت مصادرة 1000 بلوك أبيض بزمام قرية بناويط، قبل الشروع في البناء على أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملة إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بقرية أولاد نصير بادفا، أسفرت عن إزالة 7 حالات منها 4 قرارات إزالة بمساحة ٢٦٠ مترًا، و3 حالات إزالة فورية بمساحة ١٥٥ متًار، كما تمت مصادرة بلوك مشون بأرض زراعية بنجع عبدالله بجزيرة شندويل.وفي مركز ومدينة طهطا تم تنفيذ إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية بناحية الشيخ زين الدين بمجلس قروى شطورة على مساحة 7 قراريط و18 سهمًا، بينما في مركز ومدينة دار السلام تم إيقاف أعمال تعد على أرض زراعية بنجع العزبة بأولاد يحيي بحري، كما تمت إزالة 4 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 7 قراريط، كما تم ضبط قلاب محمل بالبلوك الأبيض وتم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.