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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجزار يلتقى المستثمرين لاستعراض المشروعات بالعاشر من رمضان

الخميس 14/مايو/2020 - 10:41 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعهم التجارى الخدمي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، دعم الوزارة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، من أجل تنفيذ المشروعات التجارية والخدمية والاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية تلك المدن، ودفع عجلة الاستثمار بها، وتوفير الخدمات المختلفة لسكانها، بجانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون، الموقف التنفيذى للمشروع التجارى الخدمي، الذي يقومون بتنفيذه فى مدينة العاشر من رمضان، وبالشراكة مع بعض المستثمرين الأجانب، وسيخدم سكان نحو 8 محافظات، وسيوفر العديد من فرص العمل.

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