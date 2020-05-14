الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد شهداء ليبيا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى الثانية لعودة جثامين شهداء ليبيا عام 2018، لتدق أجراس الكنائس فرحة بعودتهم.وشهداء ليبيا هم الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في سرت عام 2015؛ عندما رفض الـ21 شهيد إنكار عقيدتهم، وافتتح الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، في فبراير الماضي، متحف شهداء ليبيا بكنيستهم بقرية العور بمحافظة المنيا؛ وذلك بكنيستهم بالقرية.وتخصص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 15 فبراير من كل عام للاحتفال بعيد شهداء العصر الحديث، وذلك تنفيذًا لقرار المجمع المقدس، والذي ينص على تخصيص 15 فبراير من كل عام عيدًا لشهداء الكنيسة في العصر الحديث.