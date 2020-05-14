رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ30 مليار دولار.. نيوزيلندا تكشف خطة التعافى من كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:27 ص
نيوزيلندا
نيوزيلندا
وكالات
طباعة
كشفت نيوزيلندا اليوم الخميس، عن ميزانيتها "إعادة البناء معا" بقيمة 50 مليار دولار نيوزيلندي (30 مليار دولار أمريكي تقريبا )، حيث تتطلع إلى تعزيز الاقتصاد وتوفير الوظائف وسط أزمة وباء كورونا.

وفي خطاب أمام البرلمان، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن: "قبل ستة أشهر فقط"، لم يكن أحد ليتخيل عالما في قبضة جائحة.

وقالت: "لقد بدت مطالبة البشر بالبقاء في مكان واحد لمثل هذه الفترة الطويلة أمرا لا يمكن فهمه"، حيث تم تطبيق عمليات الإغلاق الأولى على مستوى العالم.

وأضافت: "ومع ذلك نحن هنا، بعد أن أغلقنا حدودنا، ودخلنا في إغلاق، وبنينا بشكل جماعي جدار دفاع ضد فيروس يضيق الخناق على العالم".

وأوضحت أن الميزانية، التي تحدد أولويات التمويل الحكومية للسنة المالية، لم تكن "للعمل كالمعتاد" ولكن لـ"تركيز لا هوادة فيه على الوظائف، والتدريب، والتعليم، والدور الذي يمكن أن نؤديه جميعا لدعم بيئتنا وشعبنا".

وقالت: "يجب علينا التركيز. يجب أن نكون حاسمين. علينا أن ندخل في هذه الفترة مع العلم أنها ستكون صعبة، ولكن هناك أمل وإمكانية".

وقال وزير المالية جرانت روبرتسون إن الميزانية "تم تسليمها في ظل تهديد يحدث مرة في الـ100 عام" لنيوزيلندا.

وقال روبرتسون إن الاستثمارات في الميزانية سوف تشهد عودة البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا في غضون عامين ويمكن أن تشهد نمو الاقتصاد مرة أخرى سريعا، ربما العام المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد.. أمير قطر يتجه للانسحاب من مجلس التعاون الخليجى

مطار مرسى علم يستقبل 226 مصريًا قادمين من واشنطن

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

تامر أمين يهاجم فيفي عبده: «مفيش رقاصة محترمة»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«زراعة خلايا مبرمجة» لعلاج الشلل الرعاش

السماح باستخدام دواء مضاد للطفيليات فى معالجة كورونا

الفاكهة والشاي يمنعان الإصابة بالزهايمر

استطلاع: معظم الأشخاص يعملون رغم إصابتهم بأعراض تشبه الإنفلونزا

منوعات

الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار

رئيس قسم المناعة بـ«طب 6 أكتوبر»: لا يوجد حتى الآن علاج ناجح لكورونا

أكاديمى: يجب عدم التعويل على وعى المواطنين فى أزمة كورونا

''الإعلاميين" تعتمد عضويات جديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللقاح الصعب.. المستحيل والممكن
خالد عكاشة
موقف سودانى جديد متزن وعلى الطريق الصحيح
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
المزيد

الثقافة

نجوى إبراهيم رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة المغربية المصرية

تقاليد وعادات «شعب السامر» يقدمها الكاتب طارق الحاسي

ثناء هاشم: نهاية «القمر آخر الدنيا» تحمل مضمون وفلسفة العمل

صدور كتاب «إشراقات فى سماء الشعر» لـ أحمد سويلم