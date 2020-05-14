ارتفاع المتعافين بعزل إسنا إلى 332 بعد خروج 7 جدد (صور)

أعلن وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن خروج 7 متعافين جدد، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول نتائج الإصابة من إيجابية إلى سلبية.وأضاف أن الفريق الطبي بالمستشفى قد نجح في مساعدة 7 مصابين على التعافي، من بينهم مرضى كبار في السن، وذلك ما يعد بمثابة التحدي بالنسبة للأطباء ونجحوا في اجتيازه.وأوضح في تصريحات لـ" الدستور" أن إجمالي حالات التعافي قد بلغ حتى الآن 332 متعافيا من بينهم متعافون مسنون، وسيدات وأطفال، وبذلك يصبح مستشفى إسنا في مقدمة مستشفيات العزل فيما يتصل بتحقيق أعلى معدل للشفاء، والذي تجاوز معدل 65٪ حتى الآن.وأشار إلى أن مستشفى العزل الصحي بإسنا يحظى بالكثير من جانب الدولة، حيث تعمل وزارة الصحة بكل ما أوتيت من قوة من أجل توفير جميع الأدوات الطبية، والأدوية العلاجية، هذا إلى جانب الدعم المعنوي الذي يقدمه أفراد المجتمع المدني.