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وزير النقل عن محور ترعة الزمر: سنعوض المتضررين (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 05:27 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محور ترعة الزمر يربط بين جنوب محافظة الجيزة وشمالها، وبالتالي يتم إنشاؤه لتخفيف الزحام بشكل كبير في عدة مناطق بالمحافظة.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "محور الزمر هو في الأساس محور ترعة الزمر، ويربط بين جنوب الجيزة وشمالها، وهذا المحور لابد منه لتخفيف الزحام، وهو 8 كيلو".

وتابع: "المحور ليس له أي طريقة لإنشائه بغير التي أنشئ بها، وسيكون بين 4 حارات لكل اتجاه، ويقترب من بيتين أو أكثر، بعيدًا عن إن كانت هذه المنازل مخالفة من عدمها، وإن كانت مخالفة سيتم إزالتها وتعويض قاطنيها، وإن كانت رغبتهم في الاستمرار بها فأهلًا وسهلًا برغبتهم، ولكن في النهاية اللجنة الهندسية هي صاحبة القرار في ذلك وسيصدر منها قريبًا".

وواصل: "نمتلك هيئة هندسية على أعلى مستوى، وكان لابد من إنشاء المحور بهذه الطريقة، ولابد أن نتعاون أيضًا ونأخذ كلام المتخصصين بعين الاعتبار، وأيضًا راحة ساكني المنطقة، ولكن في النهاية هو مشروع قومي لابد أن نستجيب له لمصلحة البلد، والمواطنين بعد رؤيتهم للتطور الذي ستشهده مثلث بشتيل وأرض المطار، سيتأكدوا بأننا كنا نمتلك الحق".

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