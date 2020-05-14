بسمة وهبة عن فضائح النظام القطرى: «ربنا انتقم منهم»

استعرضت الإعلامية بسمة وهبة، جرائم النظام القطري في حق العمالة الوافدة، والتي أدت لانتشارهم في الشوارع بشكل مأساوي وغير آدمي في رمضان.وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعض الصحف الأجنبية رصدت في عدد من التقارير الأوضاع السيئة للعمالة الوافدة في قطر، والذين باتوا الأكل من الجمعيات الخيرية.وقالت بسمة: "فضيحة إنسانية للنظام القطري، في الوقت الذى تشيد فيه الصحف والمنظمات الدولية بالموقف المصري في مواجهة أزمة كورونا، وجهودها لحماية المواطنين، وإعادتهم من الخارج، نجد أن قطر بحكامها مفضوحين في كل مكان بسبب انتشار الفيروس وتسريح العمال".وأردفت بسمة: "مفيش حد جه على البلد دي في يوم من الأيام إلا وربنا انتقم منه وفضحه أمام العالم، ومفيش حد تجاوز في حقنا إلا وربنا سبحانه وتعالى جعل كيده في نحره".ولفتت إلى أن الوضع الاقتصادى في قطر شديد الخطورة بسب بأزمة الغازالعالمية، وهناك مخاطر كبيرة على المستوى البعيد، وأمام خطر اقتصادي كبير.