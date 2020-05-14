الحكومة السودانية تنفى وجود أى اتفاق أو توصية بإقالة وزير الصحة

أكد مجلس الوزراء السوداني عدم وجود أي اتفاق أو توصية من أية جهة بإقالة وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم.وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إن وزير الصحة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دخل في اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء استمر عدة ساعات.وأضاف أن قرار الإقالة يتخذه رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء، مشددًا على التفاهم والعمل المشترك بين الأجسام المختلفة المكونة للحكم، متابعًا: "نستمع إلى ملاحظات أداء بعضنا البعض، وليس في هذا شئ طالما يحكمنا الهدف الواحد وهو خدمة القضايا الوطنية".وأشار إلى أن اجتماعا كان عقد شارك فيه ممثلو مجلسي الوزراء السيادة وقوى الحرية والتغيير، لمناقشة قضايا مصفوفة الفترة الانتقالية، وفي نهاية الاجتماع أثار بعض الأعضاء ملاحظات على أداء وزير الصحة، فيما طالب بعض الأعضاء في الاجتماع بإقالة وزير الصحة، وكان الرد بأن هذا الاجتماع ليس هو المكان المخصص لهذا الأمر، لكن تم الاستماع لتلك الملاحظات.وقال إن وزير الصحة ليس فوق النقد أو المساءلة مثله مثل بقية الوزراء، فكل الوزراء أتت بهم ثورة ديسمبر، وهم طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة، مشددًا على ثقة مجلس الوزراء في وزير الصحة والكوادر الطبية.وأضاف وزير الإعلام السوداني: "اليوم نُشر خبر حول توصية من اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، بإقالة وزير الصحة، ونقول على لسان مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، ليس هناك أي اتفاق أو توصية أو اقرار من أية جهة بإقالة الوزير، وهذا الخبر تم سحبه".