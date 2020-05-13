السلطات الليبية ترحل عشرات المهاجرين إلى بلادهم

رحلت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، أكثر من 80 مهاجرًا غير شرعى إلى بلادهم، أغلبهم مصابون بأمراض معدية.وقال مدير مركز إيواء الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة، الملازم محمد الفضيل، فى تصريحات لقناة ليبيا، إن هذه المجموعة من المهاجرين التشاديين تم إيقافهم داخل المركز وإتمام الإجراءات اللازمة حيالهم لإعادتهم إلى بلادهم، وذلك بتعليمات من مدير أمن الكفرة.وناشد المسئول الليبي الجهات المعنية والمنظمات تقديم الدعم لمركز إيواء المهاجرين، ليتمكن من أداء مهامه على الوجه الأكمل.وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ليبيا، وزعت في وقت سابق من اليوم، مساعدات عاجلة على 340 مهاجرا في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، وذلك ضمن خطة وضعتها المنظمة الأممية لتوزيع المساعدات على المهاجرين غير الشرعيين، إذ وصلت في الأسبوع الأول، إلى نحو 500 شخص، بينما الهدف هو الوصول إلى أربعة آلاف شخص طوال الشهر، حسب بيان سابق.