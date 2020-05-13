الإمارات تمنح 212 طبيبا «الإقامة الذهبية» لدورهم في مواجهة كورونا

منحت الإمارات (الإقامة الذهبية) ومدتها عشر سنوات، لـ212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، لجهودهم في التصدي لوباء فيروس كورونا.وقرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، منح الإقامة الذهبية للأطباء "للجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية خصوصا منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وما قدموه من الالتزام المهني لتقديم الرعاية الطبية للمصابين".وأعرب حاكم دبي عن تقديره جهود كافة الكوادر الطبية وأطقم التمريض وكذلك العناصر الإدارية على امتداد دولة الإمارات، لدورهم في التصدي لفيروس كورونا ومحاصرته، وضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية للمصابين.وتمنح التأشيرة الذهبية لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء.وعلى الصعيد ذاته، أعلنت الإمارات عن تسجيل 725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 20 ألفا و386 حالة إصابة منذ نهاية شهر يناير الماضي.وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات، الدكتورة آمنه الضحاك، إن نسبة حالات الإصابة المسجلة مقارنة بحجم الفحوصات لا تتعدى 3. 1 بالمئة.وذكرت، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 206 أشخاص.وأشارت الضحاك، إلى أن أرقام الإصابة هي نتيجة من نتائج الفحص المبكر في مختلف مناطق الدولة، وتعكس في نفس الوقت تساهل بعض أفراد المجتمع والتهاون في الإجراءات الوقائية، حيث تضم الحالات المسجلة إصابات ناتجة عن التجمعات ومخالطة مصابين.وأعلنت الضحاك، عن تسجيل 511 حالة شفاء جديدة، تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 6 آلاف و523 حالة.