كبير المتحدثين باسم وزير خارجية المكسيك يُصاب بـ«كورونا»

أظهرت الفحوص إصابة كبير المتحدثين باسم وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، بفيروس كورونا المستجد، كما توفي مسئول في مكتب الرئيس المكسيكي بالمرض، الأمر الذي يجعل الجائحة تقترب من الدائرة الداخلية للحكومة.وقال المتحدث روبرتو فيلاسكو، وهو مساعد مقرب من إيبرارد، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إنه مصاب بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وكتب على تويتر: "سأبقى في البيت، أنسق العمل عن بعد".وإيبرارد هو أبرز وزير في الحكومة المكسيكية ويعمل عن كثب مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بخصوص قضايا تتجاوز مهام العمل التقليدية لوزارة الخارجية.وظهر إيبرارد مع العديد من المسئولين والحكام الآخرين في المؤتمر الصحفي اليومي للوبيز أوبرادور أمس الثلاثاء. ولم يضع أي منهم كمامة سوى حاكم واحد فقط.وكان يوم أمس الثلاثاء، هو الأعلى وفيات بسبب فيروس كورونا في المكسيك حيث شهد 353 حالة وفاة.ومن بين أولئك المتوفين أمس كان موظف في مكتب الرئيس يعمل في جهة مسئولة عن الاهتمام بالمواطنين.وأظهرت الفحوص إصابة مسئولين عديدين آخرين بالمرض في الأسابيع الأخيرة، بينهم نائب لوزير الداخلية وأمين المظالم في الحكومة.