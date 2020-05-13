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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«ادينى ميراثك وهديكى العيال».. سيدة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها لحضانة أطفالها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:04 م
دعوى قضائية
دعوى قضائية
داليا عبد الباسط
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"ادينى ميراثك وهديكى العيال".. بهذه الكلمات بدأت وفاء حديثها لـ"الدستور" وروت معاناتها مع زوجها، قائلة: "تزوجته منذ سبع سنوات وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلين، تحملت منه ما لا يحتمله بشر من ضرب مستمر وإهانة لا تنتهى على أتفه الأسباب، تركت المنزل له عدة مرات ليتدخل أحد ويوقف إهانته المستمرة لى لكن بلا جدوى لم يكبر لأحد ولا يحترم أحد".

وتابعت وفاء حديثها: "أخر مرة تركت له المنزل كانت بعد اكتشافى علاقته بإحدى الفتيات على "فيس بوك" واصطحبت أولادى مصرة على الطلاق وهو لم يشغل باله لحظه واحدة ويحاول يغير من نفسه من أجل المنزل واستقرار أطفاله، وقال لى بكل وضوح: انتى مش مالية عينى وهتجوز عليكى".

وأوضحت أنها طلبت منه الطلاق وديا لكنه رفض لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع ضده وتمكنت من خلعه، مضيفة: "لم يسأل عن أبنائه ولم ينفق عليّا أكثر من سنة كاملة حتى علم بأننى ورثت 3 شقق ومبلغ مالى كبير من والدى، فطلب منى اصطحاب الأبناء لقضاء يوم سويا كنت فى غاية السعادة ظننت بأنه بدأ يتغير وسيلتفت لإسعاد أطفاله، ولكن كانت المفاجئة بأنه أخذ الأولاد ورفض إرجاعهم مقابل إعطاءه ١٠٠ ألف جنيه من ميراثى ليفتح به مشروع، لذلك حررت ضده محضرا ولجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى رقم ٦٤٧٤ لسنة ٢٠٢٠ للتمكين من حضانة أولادى".

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