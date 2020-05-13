«الصحة العالمية»: كورونا قد لا يختفي أبدا

حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، اليوم الأربعاء، من احتمال عدم اختفاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وبقائه إلى الأبد، قائلًا إنه من الممكن أن ينضم لمزيد من الفيروسات الأخرى التي تقتل البشر حول العالم كل عام.وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يتحول لمرض "متوطن" في المجتمعات العالمية مثل فيروس العوز المناعي البشري "الإيدز" الذي لم يختف حتى الآن، حسب قوله.وأضاف مايكل ريان: "لا أقارن بين المرضين لكنني أعتقد أنه من الضروري أن نكون واقعيين، فلا أعتقد أن هناك أحدا يمكن أن يتنبأ بتوقيت أو احتمالية اختفاء هذا المرض من عدمه"، مشددا على ضرورة إيجاد اللقاح لمواجهة الفيروس، وأن يكون متاحا للجميع.