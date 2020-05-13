1639 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا، مقارنة بـ 1704 إصابات في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، مشيرا إلى تسجيل 58 وفاة بكورونا، مقارنة مع 53 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة إلى 3952.وأفاد قوجة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101 ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.وأكد قوجة، أن اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون اختبار، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.