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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1639 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:32 م
وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة
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قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، اليوم الأربعاء، إنه جرى تسجيل 1639 إصابة جديدة بكورونا، مقارنة بـ 1704 إصابات في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة إلى 143 ألفا و114، مشيرا إلى تسجيل 58 وفاة بكورونا، مقارنة مع 53 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة إلى 3952.

وأفاد قوجة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا وصلت إلى 101 ألف و715، إثر تعافي 2826 مصابا.

وأكد قوجة، أن اختبارات فيروس كورونا في البلاد بلغت نحو 1.5 مليون اختبار، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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