إقالة وزير الصحة السوداني بسبب «كورونا»

وافق مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، على إقالة وزير الصحة أكرم علي التوم، وأن يتخذ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الخطوات الدستورية لعزله من منصبه.وأوضح المجلس أنه عقد اجتماع ثلاثي بالقصر الجمهوري في السادس من مايو ضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين، بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير، وأقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.يذكر أن وزارة الصحة السودانية أعلنت اليوم تسجيل 134 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 1661 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 80 حالة، وسط تصاعد كبير في أعداد الإصابات.يذكر أن وزير الصحة أثار السخرية في وقت سابق قائلًا: "باختصار، فيروس كورونا ليس له علاج، وإذا أصابك ستحصل على بنادول، وإن شعرت بالاختناق سنعطيك أوكسجين، وإذا ضاقت عليك ستموت".وشددت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء بصورة أكبر، حيث قررت منع السفر بين العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة.