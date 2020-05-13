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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأحد.. البرلمان يصوت نهائيًا على قانون الوقاية من الأمراض المعدية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:44 م
الدكتورعلي عبد العال
الدكتورعلي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الجلسات العامة للمجلس يومي 17 و18 مايو الجاري.

ويشهد المجلس طبقا لجدول الأعمال، التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذي يهدف لتطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: (تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة).

ومن المقرر أيضا أن يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين، ومنها مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، كما يواصل مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

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