علي الحازمي يلقي قصيدته «دنياك خارج سورها العالي» (فيديو)

قدم الشاعر السعودي علي الحازمي، قصيدة "دنياك خارج سورها العالي"، وذلك عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على "يوتيوب"، اليوم الأربعاء؛ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك".وأطلقت وزيرة الثقافة، المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة، تشمل عروضًا مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض بالية ومجموعة من الأفلام القصيرة والوثائقية، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.