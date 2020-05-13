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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: 140 ألف مصاب بكورونا يتلقون العلاج في المنزل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:11 م
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن أن أكثر من 100 ألف مريض، بينهم 4 آلاف طفل، موجودون في المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، بينما يتلقى نحو 140 ألف مصاب، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، العلاج في المنازل والعيادات".

وأضاف موراشكو، خلال مشاركته في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الروسي عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، "أن هناك نحو 1500 مريض على أجهزة التنفس الصناعي"، مشيرًا إلى أن بلاده لم تشهد نقصا في الأسرة لمرضى كورونا في أي من مراحل تفشي الوباء، مؤكدًا أنه تم نشر حولي 140 ألف سرير حتى اليوم لعالج مرضى " كورونا".

يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى اليوم أكثر من 242 ألفا، بينما تماثل أكثر من 48 ألف شخص للشفاء وتوفي 2212 شخصا.

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