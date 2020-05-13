ضبط 9 تجار مخدرات «غسلوا» 5 ملايين جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 9 عناصر إجرامية؛ لترويجهم المواد المخدرة على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.وتبين إجرائهم عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالات «المواد الغذائية، وسيارات النقل والأجرة، والفاكهة والخضروات، والسيارات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.