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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على 937 اخترقوا «حظر التجول» في القليوبية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:51 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
كتب صلاح حسنى
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ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية القبض على 937 شخصًا لمخالفتهم قرار «حظر التجول» في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من خلال الدوريات المتحركة والأكمنة الثابتة التي شكلتها المديرية لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجول من التاسعة مساءً أمس الثلاثاء وحتى السادسة صباح اليوم الأربعاء.

وفرضت الأجهزة التنفيذية غرامات مالية على عدد من المحال المخالفة لقرارات غلق المحلات في الفترة ما بين الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا بمراكز طوخ وكفر شكر وشبرا الخيمة وشبين القناطر.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه من الملاحظ وجود التزام تام بقرارات الحظر في جميع مدن وقرى المحافظة.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لتطبيق القرار الحظر بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحًا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم.

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