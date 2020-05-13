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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يستقر قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:26 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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استقر الذهب اليوم الأربعاء مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية.

و استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود
الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1705.90 دولار للأوقية.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء البنك المركزي مجددا على تبني أسعار فائدة سلبية، وفي الأسبوع الماضي بدأت أدوات سوق النقد الأمريكية تضع في الاعتبار احتمال تطبيق أسعار فائدة
سلبية.

وتترقب الأسواق الآن كلمة باول لاستجلاء متانة الاقتصاد الأمريكي، ودعمت إجراءات تحفيز ضخمة الذهب حيث يُستخدم كتحوط ضد التضخم واضطراب قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 % إلى 1852.52 دولار للأوقية، فيما زادت الفضة 0.4 % إلى 15.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 760.54 دولار للأوقية.

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