صندوق النقد الدولى: لا اشتراطات على القرض الأخير لمصر

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أوما راماكريشنان، إن القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار يصرف مرة واحدة بدون اشتراطات وبدون مراجعة، ولفتت إلى أن فائدة القرض 1% يمكن سداده على 5 سنوات.وعما إذا كان هناك اتفاق على بنود صرف أو إنفاق القرض، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم. بي. سي.» مصر، إن مصر من ضمن 55 دولة بدأت الانتفاع من اتفاقية التعامل مع أزمة كورونا، ويتم إنفاق القرض على المستجدات الصحية وتحسين الخدمة الصحية، ومساعدة الأكثر تأثرًا من جائحة كورونا.وكان صندوق النقد الدولي، قال إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة، وأثارت هروبًا كبيرًا لرؤوس الأموال، وأوضح أنه سيبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي، وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.