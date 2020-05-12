وصول 515 مصريًا من العالقين في دولة الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار الساعات الماضية، 3 رحلات طيران سيرها طيران الكويت، اليوم الثلاثاء، لإعادة نحو 515 مصريا من العالقين في دولة الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.وصلت الرحلة رقم KU1417 التابعة للخطوط الكويتية، ظهر اليوم، قادمة من الكويت على متنها 195 مصريا، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وعصرًا، وصلت الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من هناك أيضا وعلى متنها 160 مصريا من العالقين هناك.وهبطت في مطار القاهرة أيضا، قبل قليل، رحلة ثالثة استثنائية تابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، تحمل رقم Jg1733 قادمة من دولة الكويت، على متنها 160 مصريًا من العالقين هناك.وفور وصول الرحلات الثلاثة إلى مطار القاهرة، أجرت إدارة الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف حازم حسين مدير الحجر، فحوصات طبية على جميع ركاب الرحلات قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزلا، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بـ فيروس كورونا.وسيّر طيران دولة الكويت عددا من الرحلات الاستثنائية على مدار الأيام الماضية، إلى جانب الرحلات المصرية التي سيرتها وزارة الطيران المدني، منذ إعلان الحكومة المصرية انطلاق جسر جوي لإعادة المصريين العالقين هناك، بدءًا من 5 مايو الجاري، وتمكنت من إعادة أكثر من 4500 مصري حتى الآن، من إجمالي نحو 5 آلاف مصري خططت الدولة لإعادتهم.وخصصت الحكومة عددا من المدن الجامعية بالقاهرة وبعض المحافظات، لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت، فيما خصصت محافظة القاهرة عددا من الحافلات الخاصة المكيفة، لنقل العائدين من مطار القاهرة الدولي، إلى مقار العزل الصحي المختلفة والمخصصة من قبل الدولة.وأعلنت سلطة الطيران المدنى توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.