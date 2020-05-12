رامز جلال ينتقم من بسمة والأخيرة تفاجئه برد فعلها (فيديو)

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وكانت من أول الفنانات اللاتي أبدين إعجابهن بلون شهر رامز وتمنيها أن تضع نفس اللون وهو ما دعا رامز جلال لكي يصبغ شعرها باللون الأزرق وسط صراخها، كما أنها أبتت بات انفعالي عالي أمام مقلب رامز.





البرنامج يتم تصويره في دبي، ويذاع بالتزامن مع وقت الإفطار وهذه طبيعة برامج رامز جلال منذ عرضها إلى الآن.



وكان رامز جلال، قد انتهى من تصوير البرنامج قبل ظروف منع السفر بسبب انتشار فيروس كورونا ووقف الطيران بين الدول للحد من انتشار الفيروس.



كما أن نهايات الحلقات شهدت نجاة عدد من النجوم من الوقوع ضحية لرامز جلال، ومنهم الفنانة مايا دياب، التي كان من المفترض أن تشارك في البرنامج ولكنها نجت بفضل منع الطيران.



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كما أن نهايات الحلقات شهدت نجاة عدد من النجوم من الوقوع ضحية لرامز جلال، ومنهم الفنانة مايا دياب، التي كان من المفترض أن تشارك في البرنامج ولكنها نجت بفضل منع الطيران.

وأكدت أنها لا تحب ما يفعله رامز جلال في الناس، لتصدم بعدها بخروج رامز جلال عليها من خلف البوستر.