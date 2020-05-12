البرلمان يستدعى إلهامي عجينة لسماع أقواله في واقعة مستشفى شربين

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، استدعاء النائب إلهامي عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين؛ لسماع أقواله في واقعة مستشفى شربين.نشر النائب إلهامي عجينة في وقت سابق، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول إن الإهمال والتقصير أصبح سمة أساسية في مستشفى شربين وأن هناك تلوث وعدم نظافة في المستشفى خاصة في ظل أزمة كورونا الأمر يستوجب المساءلة، لافتا إلى أنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، وطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته مشيرا إلى أنه سيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.كما لجأت نقابة الأطباء بالدقهلية إلى إرسال مذكرة إلى مجلس النواب تتهم فيها النائب بالاعتداء على الطاقم الطبي.