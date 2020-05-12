رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يستدعى إلهامي عجينة لسماع أقواله في واقعة مستشفى شربين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:29 م
إلهامي عجينة
إلهامي عجينة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، استدعاء النائب إلهامي عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين؛ لسماع أقواله في واقعة مستشفى شربين.

نشر النائب إلهامي عجينة في وقت سابق، فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول إن الإهمال والتقصير أصبح سمة أساسية في مستشفى شربين وأن هناك تلوث وعدم نظافة في المستشفى خاصة في ظل أزمة كورونا الأمر يستوجب المساءلة، لافتا إلى أنه يمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، وطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته مشيرا إلى أنه سيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر.

كما لجأت نقابة الأطباء بالدقهلية إلى إرسال مذكرة إلى مجلس النواب تتهم فيها النائب بالاعتداء على الطاقم الطبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

وائل الإبراشي يكشف عن معلومات إحالة عجينة للجنة القيم

مدمرة إيرانية تقصف سفينة بالخطأ ومقتل عشرات الجنود

الصحة: 11 وفاة و347 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

الصحة: 11 وفاة و347 إصابة جديدة بكورونا

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

رئيس وزراء السودان لنظيره الإثيوبى: يجب التوصل لاتفاق ثلاثى قبل ملء سد النهضة

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»

«ثقافة الأردن» توفر 5 آلاف كتاب عبر منصة إلكترونية جديدة

«التنمية الثقافية» ينشر قصيدة «يا باعث السحر» للشاعر حسن الصيرفى

الفلسطيني يوسف عبدالعزيز ضيف «طلات ثقافية».. الليلة