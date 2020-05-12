ضبط تاجر مخدرات بحوزته كيلو أستروكس في أجا

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط شخص بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول بقصد الإتجار.وبمواجهته أمام اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أقر بما هو منسوب إليه من اتهامات.وأمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.وكان قطاع مكافحة الجريمة المنظمة قد شن حملات مكبرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن.