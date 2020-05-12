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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:50 م
بوينج
بوينج
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قال ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، اليوم الثلاثاء، إن شركة طيران كبرى على الأقل ستفلس على الأرجح بعد فصل الصيف، في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قدم المتحدث باسم شركة بوينج، جوردون جوندرو توضيحًا لتصريحات كالهون، قائلًا إن الرئيس التنفيذي كان يتحدث على حالة الغموض العامة في قطاع الطيران، ولم يكن يتحدث عن شركة طيران بعينها، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وأضاف كالهون أنه من غير المتوقع أن تصل حركة الركاب إلى ربع مستوياتها السابقة بحلول سبتمبر المقبل، مما يدفع شركات الطيران إلى إجراء تعديلات صارمة، مؤكدًا أن معدلات النقل لن تعود بنسبة 100% ولا حتى بنسبة 25%، موضحًا أن معدلات النقل قد تصل إلى 50% بنهاية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركتي طيران سبيريت وجيت بلو أعلنتا الأسبوع الماضي عن تزايد حجوزات الطيران لشهر مايو مقارنة بشهر أبريل، وذلك مع بدء بعض الولايات في تخفيف إجراءات الالتزام بالمنزل التي تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.
قال ديف كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، اليوم الثلاثاء، إن شركة طيران كبرى على الأقل ستفلس على الأرجح بعد فصل الصيف، في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قدم المتحدث باسم شركة بوينج، جوردون جوندرو توضيحًا لتصريحات كالهون، قائلًا إن الرئيس التنفيذي كان يتحدث على حالة الغموض العامة في قطاع الطيران، ولم يكن يتحدث عن شركة طيران بعينها، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وأضاف كالهون أنه من غير المتوقع أن تصل حركة الركاب إلى ربع مستوياتها السابقة بحلول سبتمبر المقبل، مما يدفع شركات الطيران إلى إجراء تعديلات صارمة، مؤكدًا أن معدلات النقل لن تعود بنسبة 100% ولا حتى بنسبة 25%، موضحًا أن معدلات النقل قد تصل إلى 50% بنهاية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركتي طيران سبيريت وجيت بلو أعلنتا الأسبوع الماضي عن تزايد حجوزات الطيران لشهر مايو مقارنة بشهر أبريل، وذلك مع بدء بعض الولايات في تخفيف إجراءات الالتزام بالمنزل التي تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

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