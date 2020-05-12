تعافى 7 حالات من فيروس كورونا بأسوان

غادرت 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "الحجر الصحي"، والمدينة الشبابية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تماثلهم للشفاء التام.وحصلت «الدستور» على بيانات المتعافين وهم: "عبد القادر.ج" 35 سنة الصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، و"أحمد.م.ج"، و"على.أ.إ"، و"أرمانيوس.ن" 65 سنة شارع البحر بمحافظة قنا، و"زينب.ن.ع" 63 سنة منطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان، و"مجدى.ب.ع" 71 سنة منطقة أبوالريش محافظة أسوان، و"انشراح.م" 42 سنة بمحافظة قنا.