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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:46 م
الكرة الأرضية
الكرة الأرضية
وكالات
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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن الجزء الشمالي من الكرة الأرضية والمناطق الاستوائية من المتوقع أن تواجه درجات حرارة أكثر دفئا من المتوسط خلال شهري مايو وحزيرانيونيو بسبب درجات حرارة البحر الدافئة.

وبحسب المنظمة المعنية بالطقس والمناخ والتابعة للأمم المتحدة، كان كل شهر من الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري هو الأكثر دفئا من نوعه، أو ثاني أكثر شهر دفئا من نوعه (مقارنة بالشهر نفسه سنويا)، على الإطلاق.

وفي حين كانت درجات الحرارة المرتفعة في السنوات السابقة مدفوعة بتكرار التقلبات المناخية الطبيعية في المحيطات، فإن هذه الظواهر التي تشمل "النينيو" لا تلعب دورا حاليا.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، في بيان: "زادت درجات حرارة الهواء وسطح البحر وحرارة المحيطات بسبب تغير المناخ، وهذا له تأثير كبير على الأحداث المتطرفة مثل الأعاصير المدارية، وأنماط هطول الأمطار."

وتتوقع المنظمة هطول أمطار بمعدل فوق المتوسط على المحيط الهندي، وأستراليا والجزء الغربي من الأرخبيل الإندونيسي خلال الأشهر القادمة.

ومن المتوقع هطول أمطار أقل من المعتاد في المناطق الجنوبية من أمريكا الجنوبية، والمناطق الاستوائية، وكذلك في منطقة البحر الكاريبي وشبه القارة الهندية.

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