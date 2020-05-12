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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الرقابة الإدارية» تضبط 17 ألف كمامة مجهولة (صور)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:32 م
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
حسام محفوظ
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أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط 17571 كمامة مجهولة المصدر خلال حملة لمراقبة أسواق بيع المستلزمات الطبية والأدوات الصحية، والسلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات.

وأشارت الهيئة- في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أنه تم ضبط 2750 قفازًا طبيًا، و203884 سرنجة، و8632 لترًا من مادتي الكُحل والكلور، و1412 كيلو من مادتي الفازلين والجلسرين، و500 عبوة من الجيل، 2793 قرص أدوية مخدرة، في الغربية والمنوفية وأسيوط والشرقية والدقهلية.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطة، وعرض المخالفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم وتحرير المحاضر اللازمة.
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة
كمامات مجهولة

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