حبس محام متهم بدهس ضابط فى كمين بالمنصورة

أمر المستشار محمد السعيد رئيس محكمة أول المنصورة الجزئية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامي "محمد. ع.ج"، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه بتعديه على ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، ببلاغ كمين بدائرة قسم أول المنصورة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، باقتحام محام له، ودهسه لضابط بالكمين عقب استيقافه لاختراقه حظر التجوال مما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.جرى نقل الضابط لمستشفى السلاب لتلقي العلاج وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.واستمعت النيابة لأقوال الملازم أول كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذي تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيها واقعة الدهس وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام.