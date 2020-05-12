الامم المتحدة: العنف أجبر 23 ألف شخصا على الفرار من نيجيريا

قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن 23 ألف نيجيري اضطروا للفرار إلى النيجر في أبريل الماضي بسبب العنف الدائر في بلادهم.وأكد متحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي بجنيف، منذ أبريل العام الماضي، فر أكثر من 60 ألف نيجيري من ولايات شمال غرب البلاد بسبب الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة، ولجأ كثيرون بمنطقة مارادي في النيجر.وقد سُمح لهم بالسعي للحصول على الحماية على الرغم من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا.وقالت المفوضية إنها قلقة بشأن تصاعد أعمال العنف، وحقيقة أنها تمتد إلى النيجر، حيث نزح أكثر من 19 ألف مواطن لنفس الأسباب.