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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الآثار يتأكد من سلامة الغذاء في الفنادق

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:38 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة في الزمالك، الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية؛ وذلك لبحث سبل التعاون في مجال إحكام الرقابة على سلامة وصحة الغذاء بالفنادق بكل أنواعها والتركيز على خدمات الضيافة المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالإضافة إلى حرصها على توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بها وفقًا للمعايير العالمية.

يُشار إلى أنه من المقرر أن تستقبل الفنادق حركة السياحة الداخلية من المواطنين بداية من يوم الجمعة المقبل بشرط تنفيذها لكل الاشتراطات الصحية التي اعتمدت من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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