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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة «الشعب» التونسية تتهم «النهضة» بمحاولة إبعادها عن الحكم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:09 م
النهضة
النهضة
مروة عنبر
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نفى أمين عام حركة الشعب التونسية زهير المغزاوي، الأنباء التى ترددت عن نية الحزب لمغادرة الائتلاف الحاكم على خلفية تعمق الخلافات مع حركة النهضة.

ووجه "المغزاوي" - في بيان اليوم الثلاثاء - الاتهام لحركة النهضة بمضايقة حركة الشعب لدفعها إلى مغادرة الحكم، موضحا أن ذلك "ما يترجم في دعوتها إلى توسيع التحالف الحكومي"، وفقا لتعبيره.

وأضاف إن "النهضة تريد إخراج حركة الشعب من الائتلاف الحاكم، بعد أن وجدت نفسها في واقع مفروض عليها وغير مرتاحة فيه"، في إشارة إلى وجود حزبه والتيار الديمقراطي معها في السلطة، وفقا لما نشرته "العربية نت".

وأكد "المغزاوي" أن حركة الشعب ستواصل التعبير عن موقفها الرافض لوضع حركة النهضة قدما في السلطة وقدما في المعارضة، إلى جانب التصدي لانخراطها في أجندات قطر وتركيا الخارجية، وفقا لتعبيره.

وكانت حركة النهضة جددت أمس الاثنين، دعوتها لتكوين حكومة وحدة وطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة تداعيات أزمة كورونا اقتصاديا واجتماعيا، بعيدا عن الحسابات الضيقة والمزايدات، وفقا لتصريحات رئيس كتلة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري.

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