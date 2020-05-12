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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض أسهم اليابان وهبوط تويوتا بعد تحذير بشأن الأرباح

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:00 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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هبط المؤشر نيكي القياسي في اليابان، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى في شهرين جراء مخاوف من موجات أخرى من الإصابات بفيروس كورونا، قوضت التفاؤل الأخير بشأن إعادة فتح الاقتصادات.

وهبط سهم شركة تويوتا للسيارات، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، 2% بعد أن حذرت من أن أرباح التشغيل ستنخفض بنحو 80%في السنة المالية الحالية.

وفقد المؤشر نيكي 0.12 % إلى 20366.48 نقطة بعد يوم من تسجيل ذروة شهرين، وارتفع المؤشر 18.7 % من أقل مستوى بلغه في 19 مارس.

وتحسنت ثقة المستثمرين مع تخفيف مزيد من الحكومات إجراءات مكافحة الفيروس ومحاولة إعادة الاقتصاد للعمل من جديد، ولكن أنباء زيادة حالات الإصابة في دول بدا أنها احتوت المرض مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا قوض التفاؤل.

وهبط سهم بريدجستون أربعة % بعد أن أعلنت شركة صناعة الإطارات انخفاض صافي الأرباح 65 %، في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بها قبل عام وسحبت توقعاتها السنوية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 % إلى 1476.72 نقطة.

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