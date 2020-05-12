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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني أوروبي ينتقد أردوغان: وقاحة نظامه تزداد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:51 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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انتقد عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك إيفان دافيد، ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانتهاكاته بحق دول المنطقة والتجاهل الأوروبي لهذه الانتهاكات.

وأشار دافيد في مقال نشر في موقع "بروتي برودو" الإلكتروني التشيكي، إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل ودول حلف شمال الأطلسي الناتو، يمارسون سياسة دفن الرأس في الرمال كالنعامة تجاه السياسات العدوانية لأردوغان ضد سوريا وتجاه الهجمات العدوانية التي يشنها نظامه على اليونان وقبرص، وفقا لما نقلته وكالة "سانا" السورية.

ولفت دافيد في هذا السياق إلى أن محاولة طائرات تركية الاعتداء على الطائرة التي كانت تقل وزير الدفاع اليوناني في المجال الجوي اليوناني يوم الأحد الماضي تدل على أن وقاحة نظام أردوغان تزداد يوما بعد يوم وهذا الأمر يمثل حسب القانون الدولي إرهاب دولة.

وأوضح دافيد أن اليونان وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو طلبت عدة مرات مساعدتها في وقف الاستفزازات التركية غير أن أيا من المنظمتين لم يقف إلى جانبها بشكل فعال.

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