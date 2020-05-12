انتشار قوات الأمن بمداخل ومخارج الوراق بساعات الحظر

انتشرت حملات أمنية، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، على مداخل ومخارج منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك خلال ساعات الحظر؛ لضبط المخالفين وغير الملتزمين بقرارات الحظر، خاصة وأن هناك العديد من المواطنين غير الملتزمين يضربون بقرارات الحظر عرض الحائط.وكانت قد شهدت منطقة الوراق، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الحملات الموسعة بالحي لضبط مركبات التوك التوك المخالفة لمواعيد حظر التجوال التي أقرتها الحكومة المصرية، كأحد الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.كما قامت الحملة بضبط العديد من مركبات التوك التوك المخالفة لمواعيد الحظر وتم مصادرتها ومعاقبة سائقيها، والتزم السكان بفرض حظر التجوال، وسادت حالة من الهدوء بشوارع المنطقة الشعبية، كما التزمت المحال بغلق أبوابها في الموعد المحدد عدا محال البقالة والمخابز والصيدليات.وتقوم دوريات الشرطة بشكل مستمر بالتجول في شوارع منطقة الوراق بالجيزة؛ للتأكد من خلوها من المواطنين والمواصلات العامة، وضبط المخالفين لحظر التجوال بدءًا من التاسعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وهي المواعيد الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.