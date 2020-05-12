مرض خطير مصاحب لـ«كورونا» يصيب الأطفال.. و93 حالة بأمريكا

قال الدكتور أشرف الفقى، استشارى الأبحاث الإكلينكية بولاية ميرلاند الأمريكية، إن 93 طفلًا مصابين بكورونا ثبت إصابتهم بمتلازمة كاوساكي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحالات اليوم تكاد تقترب من مليون ونصف حالة إصابة بكورونا، وارتفعت الوفيات لما يقدر بـ 80 ألف حالة وفاة، وهناك توقعات بوصول هذا الرقم لـ 100 ألف بنهاية الشهر الجارى.وأشار إلى أن هيئة الدواء الأمريكية منحت الضوء الأخضر لأحد الأدوية التي أثبت فاعلية ملموسة في علاج الحالات المتقدمة والحرجة، وجرى استخدامه بالفعل.وذكر أنه يوجد 93 طفلًا بالولايات المتحدة الأمريكية ثبت إصابته بمتلازمة كاوساكي، حيث يعانون طفح في الجلد وارتفاع درجة الحرارة والتهاب في الأوعية الدموية واحمرار شديد في العين، مستطردًا: "الجهاز المناعى للأطفال كان عنيف جدًا وبدلًا من الاشتباك مع الفيروس اشتبك مع أعضاء الجسم".ويتزايد التخوف من تطور فيروس كورونا المستجد لدى الأطفال وارتباطه بمتلازمة كاواساكي الخطيرة، مع حجز عدد من الأطفال في مدينة نيويورك بالمستشفى، بأعراض متلازمة العُقَد اللمفية المخاطية، وفقا لتنبيه صحي صادر عن إدارة الصحة في نيويورك.والمرضى الأطفال الموجودون في مستتشفيات نيويورك تتراوح أعمارهم ما بين عامين إلى 15 عاما، وتم حجزهم في الفترة من 17 أبريل إلى الأول من مايو الجاري، والعديد منهم مصابون بفيروس كورونا المستجد.وكان أول تحذير ربط بين متلازمة كاوساكي، وهو مرض يسبب التهابا بالشرايين متوسطة الحجم في كامل الجسم، ويصيب الأطفال بصفة خاصة، وبين الإصابة بكورونا، قد صدر الأسبوع الماضي لأطباء العناية المركزة في المستشفيات البريطانية، لكن دولا أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة أعلنت عن حالات ممثالة.