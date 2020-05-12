أول رد من «الإسكان» على ملاصقة محور الزمر لعمارات الهرم

كشف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، عن حقيقة الصور المتداولة لكوبري محور الزمر والمُلاصق لعمارات بمنطقة شارع الهرم.وأضاف «نصار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «extra news»، مساء الإثنين، أن محور الزمر مشروع قومي بطول 12 كيلو متر، منهم 3 كيلو كباري دورين، منوهًا بأن هناك مسافة 50 سم بين محور الزمر، والعمارات بشارع الهرم.وأوضح أن هناك 3 عمارات مخالفة، حيث تخرج عن إطار التنظيم، ولهذا تقترب كثيرًا من الكوبري، ومن المقرر إزالتها، فضلًا عن تشكيل لجان لحصر العمارات المخالفة.ويتضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3-4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي بالمناطق التي يمر بها المشروع، وبعرض (2-3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائري جنوبًا «دائرى المنيب»، وحتى الطريق الدائرى شمالًا «دائرى الوراق» بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) مترًا.ويتقاطع المحور الجديد مع (شارع مستشفى الصدر - شارع الثلاثين - شارع خاتم المرسلين - شارع الهرم - شارع فيصل - محور صفط اللبن - شارع جامعة الدولة العربية - شارع ناهيا - محور 26 يوليو - شارع مطار إمبابة)، ويتم حاليًا العمل في تنفيذ القطاع الأول من المشروع في المسافة من دائري المنيب جنوبًا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، وسيتم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازي بطول هذا القطاع الذي يشكل رابطًا بين دائري المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر - خاتم المرسلين - الثلاثينى - الهرم - فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.كما يربط الطريق الجديد العديد من المحاور المرورية بمترو الأنفاق: ومنها «محطة المنيب- محطة أم المصريين- محطة الجيزة- محطة الملك فيصل- محطة جامعة القاهرة- محطة البحوث- محطة السودان- محطة إمبابة- محطة القومية العربية»، فضلًا عن أنه رابط إضافى للطريق الدائري مما يخفف الضغط على «محور المريوطية- منزل المنيب- البحر الأعظم- ربيع الجيزي».ويتقاطع المحور الجديد مع أكبر المحاور المرورية العرضية وهي: «محور 26 يوليو- محور صفط اللبن- محور روض الفرج- شارع الهرم- شارع الملك فيصل- امتداد شارع جامعة الدول العربية»، ومن متوقع أن يستفيد من المحور 150000 سيارة في اليوم الواحد من سكان المناطق المحيطة بالمحور، ويربط بين العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل القاهرة الكبرى ومنها «محطة قطارات الجيزة- مركز النقل العام بالمنيب- موقف الصعيد- مركز النقل العام بميدان الجيزة- مركز النقل العام بإمبابة- مركز النقل العام بروض الفرج».