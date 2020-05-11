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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: تركيا تحتل قاعدة معيتيقة الجوية.. وسنستهدفها

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:02 م
المسماري
المسماري
عبير سليم
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قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة العربية الليبية ستتحرك ضد أي هدف عسكري أو شبه عسكري أو مدني يستغل لأغراض عسكرية.

وشدد المسماري في مؤتمر صحفي، يعقد الآن، من مدينة بنغازي، للوقوف على مستجدات الأوضاع العسكرية في البلاد، على أن قاعدة معيتيقة الجوية، تحولت إلى قاعدة عسكرية جوية للاحتلال التركي، مؤكدًا أنها الآن مستهدفة من قبل القوات المسلحة لأنها تشكل خطرًا على الجيش والمدنيين.

وكان المسماري أعلن في وقت سابق من اليوم خلال تصريحات إعلامية، عن أن قوات الجيش الوطني حققت تقدما مهما في محاور طرابلس خلال الــ24 ساعة الماضية، وذلك ضمن المعارك المستمرة ضد مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح أن قوات الجيش تقدمت في العزيزية والهيرة ودحرت المليشيات غرب العزيزية ومحاور الهضبة وأبو سليم وصلاح الدين ‏وعين زارة.

كما انتقد المسماري، صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدم استنكارها لما تقوم به مليشيات الوفاق في قاعدة معيتيقة بطرابلس، حيث حولت هذه المليشيات المدعومة من تركيا، المطار المدني إلى منشأة عسكرية بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب، وفق قوله.

وقال إن «أي مقر أو منشأة تستخدم لأغراض عسكرية سيتم استهدافها».

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