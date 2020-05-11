المسماري: لا يمكن إنهاء عمل مجلس النواب الذي جاء عبر انتخابات نزيهة

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الاثنين، أنه لا يمكن إنهاء عمل مجلس النواب، الذي جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة إلا بانتخابات مماثلة.واعتبر المسماري، في مؤتمر صحفي يعقد الآن من مدينة بنغازي، للوقوف على آخر المستجدات العسكرية في البلاد، أن بيان الدول الخمس الذي صدر اليوم هو اعتراف بشرعية عمل الجيش وعمله على الحفاظ على الأمن وحماية ثروات البلاد.وشدد المسماري على، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة يمثل مشروعا للتدخل الخارجي.وأضاف أن ما يسمى بمجلس الدولة هو نافذة لتدخل الإخوان المسلمين في شؤون البلاد السياسية، معربًا عن استغرابه من أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتحدث بلسان الإخوان الإرهابية.