شروط نزول حمامات السباحة بعد تشغيل الفنادق

قال هشام الشاعر، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق ستطبق إجراءات واشتراطات لاستخدام النزلاء حمامات السباحة، تشمل معالجة المياه بنسبة تركيز عالية من الكلور تصل إلى ما يقرب من 5 ملليجرام لكل لتر)، للقضاء على فيروس كورونا، بالإضافة إلى قياس النسبة على مدار الساعة، كما سيتم تطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ والحمامات وتشمل الطاولات والأسطح والكراسي المخصصة للاستلقاء للتشمس والأدوات بعد استخدام كل نزيل وبعد انتهاء وقت التشغيل وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل منها، وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ في الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص وتقليل الأنشطة الترفيهية.وأضاف الشاعر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم التعاون مع شرطة السياحة لمراجعة سجل النزلاء بالفندق، للتأكد من التزام الفندق بنسبة الإشغالات المتفق عليها، وفي حالة قيام أي فندق بانتهاك هذة الإجراءات أو الضوابط الخاصة بالتشغيل، ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.