«التعليم» تعلن مواعيد التقديم لرياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم في رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، من 1 يونيو المقبل حتى 30 من ذات الشهر إلكترونيًا.وقالت الوزارة في خطاب رسمي لها، إن التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا يبدأ في 1 يونيو وينتهي 30 يونيو وفقًا للشروط والقواعد المتبعة سنويًا.ووفقًا لإعلان الوزارة، فإنه في حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ جميع التدابير الوقائية أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الطبية، وأن يكون مكان التقديم واسعًا وجيد التهوية، مؤكدة أن الإلكتروني هو الأفضل.