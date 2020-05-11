«الجرس الزجاجى» رواية عن شاعرة شابة تفكر بالانتحار

صدرت حديثًا عن دار الرافدين في بيروت٬ النسخة العربية لرواية "الجرس الزجاجي" للكاتبة سيليفا بلاث٬ ومن ترجمة دعاء النوى. جاءت الرواية في 348 صفحة من القطع الوسط.وحسب دار النشر عن الرواية: "فهي رواية عن شاعرة شابة تفكر بالانتحار، كتبتها شاعرة طالما فكرت بالانتحار قبل أن تنفذ فكرتها وهي في ريعان شبابها. ينبسط على صفحات هذه الرواية ظلّ الرعب الذي يخلقه سوء التفاهم الأبديّ بين الإنسان والعالم، إلى الحدّ الذي يبدو معه كأننا نتعامل مع الآخرين من وراء زجاج.لا يستطيع أحد ملامسة أحد أو الشعور به، وثمة طبقة شفافة، لكنها ثقيلة تفصلنا عن بعضنا البعض، كما لو أن الإنسان متروك لعزلة وجودية حتى وهو يحيا في كنف الآخرين. مع ذلك فالرواية ليست سجلًا لوصف آلام العزلة والكآبة، بل هي أيضًا بحث عن ولادة جديدة، وانعتاق من أسر "نواقيسنا الزجاجية". بعض النفوس تخوض عميقًا في أفكار الموت للوصول إلى الحياة، كما تتوسل الظلمة للوصول إلى النور.