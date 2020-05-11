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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مدغشقر يتهم الغرب بازدراء الطب الإفريقى التقليدى

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:20 م
رئيس مدغشقر أندري
رئيس مدغشقر أندري راجولينا
وكالات
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دفع رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الإثنين، بالانتقادات التي استهدفته لترويجه لعلاج محلي لوباء كوفيد- 19، متّهما الغرب بازدراء الطب الإفريقي التقليدي.

وقال راجولينا لـ"فرانس 24" و"راديو فرانس انترناسيونال"، "لو لم تكن مدغشقر هي التي اكتشفت هذا العلاج ولو كانت دولة أوروبية هي التي اكتشفته، فهل سيكون هناك هذا الكم من الشك؟ لا أعتقد ذلك".

وحذّرت منظمة الصحة العالمية مرارًا من أن شاي الأعشاب "كوفيد أورغانكس" الذي وصفه راجولينا كعلاج ضد فيروس كورونا المستجد، لم يتم اختباره سريريًا.

ويحتوي هذا الشاي على نبتة الشيح، وهي نبتة لها خصائص مثبتة مضادة للملاريا، وأعشاب محلية أخرى، وأضاف راجولينا "يجب عدم الاستهانة بالعلماء الأفارقة".

وتابع الرئيس التي يدعي أن هذا المشروب يشفي المرضى في غضون 10 أيام: "أعتقد أن المشكلة هي أنه يأتي من إفريقيا ولا يمكنهم الاعتراف بأن دولة مثل مدغشقر.. توصلت إلى هذا العلاج لإنقاذ العالم".

وتسلمت غينيا الاستوائية وغينيا بيساو والنيجر وتنزانيا شحنات من هذا العلاج الذي أطلق الشهر الماضي.

وقال راجولينا ردًا على مخاوف منظمة الصحة العالمية: "لن يمنعنا أي بلد أو منظمة من المضي قدمًا"، وأشار إلى أن الدليل على فعالية المشروب هو "شفاء مرضانا".

وسجلت مدغشقر 183 إصابة بفيروس كورونا و105 حالات شفاء دون تسجيل وفيات.

وأوضح الرئيس "شفي المرضى بحصولهم على جرعات من كوفيد أورغانكس حصرًا".

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