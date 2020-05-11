ارتفاع واردات إيطاليا من النفط العراقي خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا، أن روما استوردت 36ر1 مليون طن نفط خام من العراق خلال مارس الماضي وهي أكبر كمية واردات من العراق منذ مارس.2019وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع واردات إيطاليا من النفط الخام ككل خلال مارس الماضي إلى 7ر4 مليون طن مقابل 1ر4 مليون طن خلال فبراير الماضي.وتفوق العراق على أذربيجان ليصبح أكبر مصدر للنفط الخام إلى إيطاليا خلال مارس الماضي في حين تفوقت روسيا على السعودية وأصبحت ثالث أكبر مصدر للخام إلى إيطاليا.وبحسب بيانات وزارة التنمية الاقتصادية جاء العراق على رأس الدول المصدرة للنفط الخام إلى إيطاليا خلال مارس الماضي بصادرات قدرها 36ر1 مليون طن ثم أذربيجان بصادرات قدرها 830 ألف طن وروسيا 645 ألف طن والسعودية 418 ألف طن.