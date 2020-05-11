رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالكمامات.. مدارس الدقهلية تتسلم المشروعات البحثية

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:59 م
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية
طباعة
استأنفت مدارس الدقهلية الابتدائية والإعدادية، اليوم الإثنين، استقبال أولياء أمور وطلاب الصف الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي لتسليم المشاريع البحثية طبقا للجدول المعلن من الوزارة منعا للازدحام.

والتزم أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد المقررة بالجدول الزمني وتعليمات أمن المدرسة والمشرفين بحضور فرد واحد أثناء تسليم البحث فردي أو جماعي، كما تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التسليم من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات عن طريق قيام مسؤولي المدارس بوضع مقاعد وكراسي بطريقة متباعدة.

وجرى البدء في تسلم المشروعات البحثية (إلكترونيا أو ورقيا) بالمدارس للمرحلتين الإعدادية والابتدائية بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية وفق الجدول المعلن الذي حددته الوزارة كما يسلم البحث داخل مظروف مدون عليه اسم الطالب ورقمه التعريفي والإدارة التابع لها واسم المدرسة لتفادي الزحام.

ويستمر تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية حتى 16 مايو الجاري، حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على عدم ربط تسليم المشروعات بأية مصروفات دراسية حيث تم تشكيل لجنة بكل مدرسة تتولى استلام المشروعات البحثية الورقية والتأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي "كود الطالب" على المشروع البحثي الورقي وتسليم الطالب ما يفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة.
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 17.. حزن منسي بعد رحيل والده

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه فى نصف ساعة.. وإيقاف التعامل على 37 سهمًا

بعد واقعة مستشفى «شربين».. البرلمان يحيل إلهامي عجينة للجنة القيم

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. بالرقم القومى الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

الأزهر يوضح حقيقة تنبؤ الرسول بنهاية «كورونا»

«الأرصاد» تحذر: موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من اليوم

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب حاول العندليب منع لبنى عبد العزيز من العمل مع الأطرش

كانت هديته إلى الرئيس.. تعرف على وصية جمال عبد الناصر لموسيقار الأجيال

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

اليابان تطلق منظومة جديدة لتحسين تشارك معلومات مصابى كورونا

علماء آثار يكتشفون مقبرة عمرها ألف سنة بالصين

إطلاق مبادرة للتعبير عن الامتنان للعاملين فى القطاع الطبى باليابان

أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الثانية.. رابط وزارة القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا قتل السراج رئيس مخابراته؟
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: الثقافة تدعم اتحاد الناشرين بعد انقطاع 10 سنوات

"التعليم ومستقبل مصر" سلسلة محاضرات ثقافية أونلاين

إصدارات هيئة الكتاب تتصدر قائمة التحميل الإلكترونى لوزارة الثقافة

وزيرة الثقافة تدعم «اتحاد الناشرين» بمبلغ مالى لسد خسائر كورونا