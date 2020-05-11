بالكمامات.. مدارس الدقهلية تتسلم المشروعات البحثية

استأنفت مدارس الدقهلية الابتدائية والإعدادية، اليوم الإثنين، استقبال أولياء أمور وطلاب الصف الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي لتسليم المشاريع البحثية طبقا للجدول المعلن من الوزارة منعا للازدحام.والتزم أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد المقررة بالجدول الزمني وتعليمات أمن المدرسة والمشرفين بحضور فرد واحد أثناء تسليم البحث فردي أو جماعي، كما تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التسليم من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات عن طريق قيام مسؤولي المدارس بوضع مقاعد وكراسي بطريقة متباعدة.وجرى البدء في تسلم المشروعات البحثية (إلكترونيا أو ورقيا) بالمدارس للمرحلتين الإعدادية والابتدائية بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية وفق الجدول المعلن الذي حددته الوزارة كما يسلم البحث داخل مظروف مدون عليه اسم الطالب ورقمه التعريفي والإدارة التابع لها واسم المدرسة لتفادي الزحام.ويستمر تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية حتى 16 مايو الجاري، حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على عدم ربط تسليم المشروعات بأية مصروفات دراسية حيث تم تشكيل لجنة بكل مدرسة تتولى استلام المشروعات البحثية الورقية والتأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي "كود الطالب" على المشروع البحثي الورقي وتسليم الطالب ما يفيد قيامه بتسليم المشروع البحثي للمدرسة.